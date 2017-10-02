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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Reuters: Минобороны России получило доступ к системе киберзащиты Пентагона

Министерство обороны России получило доступ к системе киберзащиты Пентагона, сообщает Reuters. По данным агентства, это произошло после того, как российские военные изучили код разработанной компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) системы ArcSight. Эта система лежит в основе кибербезопасности большинства подразделений американской армии.

Источник: Reuters

Источники агентства рассказали, что исходный код ArcSight тщательно охраняется HPE. Однако Москва получила доступ к коду во время сертификации системы для продажи ее российскому государственному сектору.

Разработчики ArcSight и сотрудники американских спецслужб рассказали Reuters, что, изучив код, российская сторона могла обнаружить уязвимости в программном обеспечении. При этом обнаруженные уязвимости могут помочь хакерам скрыть кибератаку от американских военных.

«Это огромная уязвимость в области безопасности. Вы точно предоставляете внутренний доступ и потенциальный инструмент для вторжения противника», — рассказал агентству бывший разработчик системы безопасности ArcSight Грег Мартин.

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Как пояснили источники Reuters, в России изучением системы ArcSight занималась связанная с российской военной отраслью компания «Эшелон», которая специализируется на информационной безопасности и защите данных. «Эшелон» получил запрос на изучение кода системы от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), уточнили источники.

Президент и владелец контрольного пакета акций «Эшелон» Алексей Марков заявил Reuters, что компания обязана уведомлять российские власти о наличии обнаруженных уязвимостей. При этом он уточнил, что прежде чем сообщать о проблеме властям, они уведомили разработчика системы — компанию HPE. После получения от нее разрешения на передачу данных об уязвимости были проинформированы российские власти.

ФСТЭК подтвердила слова Маркова, сообщив в заявлении, что сотрудники российских лабораторий сразу же уведомляют зарубежных разработчиков о наличии уязвимостей и только после этого направляют отчет в правительственный «банк данных угроз безопасности информации».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
perplexed perplexed
Доступ к принтерам получили? Ну пусть напечатают "трамп чимо"
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