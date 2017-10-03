Рейтинг самых многочисленных партий в Молдове

Источник: Noi.md

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) под руководством Владимира Плахотнюка лидирует по численности членов. В своем отчете партия указала, что ее численность составляет 50 805 человек. Также отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года, ДПМ увеличила свою численность на 519 человек, то есть в тот период в ДПМ было 50 286 членов.

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На втором месте находится Народно-демократическая партия Молдовы (НДПМ), которой руководит Валерий Пасат. Согласно данным отчета, партия насчитывает 24 315 членов. Также, стоит отметить, что НДПМ за год удалось фантастически увеличить численность своих членов — на 15 615 человек. В первом полугодии прошлого года НДПМ в своем отчете указала, что ее численность составляет 8700 человек. «Бронза» нашего рейтинга отошла Либеральной партии (ЛП), председателем которой является Михай Гимпу. По данным отчета, в состав ЛП сейчас входят 20 778 членов партии. С прошлого года численность партии не изменилась. На четвертом месте нашего рейтинга находится Либерал-реформаторская партия (ЛРП), во главе которой стоит Ион Хадыркэ.

Численность ЛРП, согласно отчету составляет 15 274 человека, что на более 3 000 человек меньше, чем в тот же период прошлого года, когда членами ЛРП были 18 400 человек. Партия «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) под управлением Андрея Нэстасе занимает в нашем рейтинге пятое место.