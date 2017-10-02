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18:54 (мск), источник: БЕЛТА

Послу Литвы в Беларуси вручена нота протеста в связи с фактом нарушения госграницы литовскими пограничниками

В этот день в пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) Министерства внутренних дел Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории.

Источник: БЕЛТА

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство иностранных дел Беларуси 2 октября был приглашен посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас. Руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с фактом нарушения государственной границы Беларуси вооруженными сотрудниками погранслужбы Литвы 28 сентября 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

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В этот день в пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) Министерства внутренних дел Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории. При этом, будучи вооружены, они пересекли государственную границу Беларуси и углубились на территорию страны на расстояние до 40 м.

В связи с приближением белорусского пограничного наряда сотрудники СОГГ после неудавшейся попытки задержания без объяснений своих действий в спешном порядке вернулись на территорию Литвы.

«Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учения “Запад-2017”, которые при этом не подтвердились», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В связи с инцидентом по инициативе белорусской стороны 30 сентября 2017 года состоялась рабочая встреча пограничных уполномоченных Беларуси и Литвы, по результатам которой литовская сторона признала факт инцидента и принесла извинения.

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем. -0-

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