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09:42 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров и Сергей Степашин вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья

В понедельник, 2 октября, Самарскую область с рабочим визитом посетили председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и председатель правления Фонда Константин Цицин. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым они посетили ряд объектов в Жигулевске.

Источник: Reuters

Перед началом совещания делегация посетила новый жилой микрорайон на улице Радиозаводской. Здесь в торжественной атмосфере Дмитрий Азаров и Сергей Степашин вручили ключи от новых квартир десяти семьям, проживавшим до тех пор в аварийных домах.

Областная программа действовала на территории Жигулевска с 2013 года. За это время город получил почти 1,6 млрд рублей на ее реализацию. На эти средства из аварийного жилья было переселено 2627 человек.

«Сегодня очень радостное событие. Мы вручаем ключи новоселам, благодаря тому, что задачи, которые ставит президент Владимир Путин, последовательно исполняются», — подчеркнул глава региона.

Также он отметил красоту места в котором расположился новый микрорайон Жигулевска: «Окружающие его горы, Волга. Когда-то много лет назад мой дед также влюбился в эти места и приехал сюда строить Куйбышевскую ГЭС».

«Хочу поблагодарить также присутствующих здесь Сергея Степашина, председателя правления Фонда Константина Цицина. Для нас очень важно, что вы такое внимание оказываете Самарской области, людям которые здесь живут», — сказал глава региона.

Сергей Степашин, в свою очередь, рассказал, что в масштабах страны на сегодняшний день переселено около одного миллиона граждан: «Заканчивает реализацию этой программы и Самарская область, и город Жигулевск. Ваш губернатор — человек опытный, был мэром города, и что важно, коренной, самарский, поэтому надеюсь, что жилье здесь построено качественное».

Он подчеркнул социальную значимость этой программы. «Безусловно, государство, наш президент, не оставят эту программу, она будет продолжена», — выразил уверенность он, а также поздравил новоселов, пожелал им счастья, тепла и достатка в новых квартирах.

Одной из тех, кто получил в этот день долгожданные ключи от новой квартиры, стала Наталья Иванова. Она родилась и выросла в Жигулевске, у нее уже растут внуки.

«27 лет я ждала этого момента, — рассказала Наталья Иванова, — И хочу выразить благодарность правительству нашей страны, Сергею Степашину, я благодарна нашему правительству области в лице Дмитрия Азарова, я благодарна главе нашего города Владимиру Классену, а также всем, кто строил эти дома. Огромное всем спасибо!».

Супруги Сергей и Юлия Зинины и трое их детей проживали в доме послевоенной постройки. Сначала они расстраивались, что придется переезжать из центра, но когда посмотрели свою будущую квартиру, то поняли, что зря. «Мы счастливы. По сравнению с нашей старой квартирой — эта просто шикарная. Она на 2−3 м больше, чистовая отделка, тепло, счетчики все уже установлены», — рассказали супруги.

Также в этот день в Жигулевске произошло знаковое событие. Впервые в Самарской области дому 5 по ул. Ленинградской было присвоено звание «Дом образцового содержания». Надо отметить, что здание было построено 60 лет назад. С 2013 года за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ здесь была отремонтирована крыша, установлены счетчики горячего водоснабжения и отопления, в 2016 году отремонтирована фасад.

Дмитрий Азаров и Сергей Степашин поблагодарили за активную жизненную позицию жителей дома, а также Юрия Зверева, вот уже 8 лет возглавляющего совет многоквартирного дома.

«Хочу отметить ваш труд, вашу заботу о своем доме! Вы молодцы, вы дружно взялись за дело. Грамотно, по-хозяйски распорядились средствами, которые были предоставлены. И дом был приведен. А видеть, в каком состоянии вы его поддерживаете потом, это отдельное удовольствие!», — отметил глава региона.

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