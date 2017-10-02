Москва оставляет за собой право на ответ в связи с захватом США дипобъектов
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в
«Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
США закрыли консульство РФ 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства. Госдепартамент США подтвердил очередной «обход» закрытого по требованию американской стороны консульства России в
В начале сентября этого года российское генеральное консульство в