Москва оставляет за собой право на ответ в связи с захватом США дипобъектов

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«Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

США закрыли консульство РФ 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства. Госдепартамент США подтвердил очередной «обход» закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты.