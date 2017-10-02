Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Болгария: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
14Стрельба в Лас-Вегасе
20Референдум в Каталонии
21:23 (мск), источник: РИА Новости

Москва оставляет за собой право на ответ в связи с захватом США дипобъектов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ, сообщили в МИД РФ.

Источник: Reuters

«Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

США закрыли консульство РФ 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства. Госдепартамент США подтвердил очередной «обход» закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Александр Сергеевич
Сколько еще надо подобных знаков, что бы понять! Пора выводить БАБЛО РФ С США!!! Потом будет кукиш!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 В Подмосковье задержали боевиков ИГ, готовивших теракты на транспорте
Как выглядела в молодости Надежда Крупская (фото)
Стрельба в Лас-Вегасе: что известно на данный момент
На границе с Украиной убит российский пограничник
Трамп отреагировал на стрельбу в Лас-Вегасе
СМИ: Минобороны получило доступ к системе киберзащиты Пентагона
Эксперты рекомендовали лишить Мединского степени доктора наук
ФБР не выявило связь между стрельбой в Лас-Вегасе и ИГ
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь