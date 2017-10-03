Власти передумали продавать «Воронежскую горэлектросеть»

— Мы оставим за собой блокирующий пакет, таким образом, акционирование позволит сохранить контроль за работой важного, жизнеобеспечивающего предприятия, — заявил Александр Гусев.

Напомним, мэрия объявляла аукцион по продаже имущества МУП «Воронежская горэлектросеть» два раза, в январе и марте текущего года. АО «ГЭС» было готово купить воронежское предприятие за 1,81 млрд рублей, и конкурсная комиссия присваивала наивысший балл ему. Однако ФАС отменила результаты торгов в мае 2017 года после жалобы «МРСК Центра».