Власти передумали продавать «Воронежскую горэлектросеть»
Как сообщил глава города Александр Гусев на совещании в мэрии в понедельник, 2 октября, администрация отказывается от продажи МУП «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС).
Как сообщил глава города Александр Гусев на совещании в мэрии в понедельник, 2 октября, администрация отказывается от продажи МУП «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС).
Иск мэрии о признании недействительным договора
— Мы оставим за собой блокирующий пакет, таким образом, акционирование позволит сохранить контроль за работой важного, жизнеобеспечивающего предприятия, — заявил Александр Гусев.
Напомним, мэрия объявляла аукцион по продаже имущества МУП «Воронежская горэлектросеть» два раза, в январе и марте текущего года. АО «ГЭС» было готово купить воронежское предприятие за 1,81 млрд рублей, и конкурсная комиссия присваивала наивысший балл ему. Однако ФАС отменила результаты торгов в мае 2017 года после жалобы «МРСК Центра».