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12:10 (мск), источник: 36on.ru

Власти передумали продавать «Воронежскую горэлектросеть»

Как сообщил глава города Александр Гусев на совещании в мэрии в понедельник, 2 октября, администрация отказывается от продажи МУП «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС).

Источник: Reuters

Иск мэрии о признании недействительным договора купли-продажи имущества горэлектросети удовлетворил Воронежский областной арбитражный суд.

— Мы оставим за собой блокирующий пакет, таким образом, акционирование позволит сохранить контроль за работой важного, жизнеобеспечивающего предприятия, — заявил Александр Гусев.

Напомним, мэрия объявляла аукцион по продаже имущества МУП «Воронежская горэлектросеть» два раза, в январе и марте текущего года. АО «ГЭС» было готово купить воронежское предприятие за 1,81 млрд рублей, и конкурсная комиссия присваивала наивысший балл ему. Однако ФАС отменила результаты торгов в мае 2017 года после жалобы «МРСК Центра».

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