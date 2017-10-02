Сенат рассмотрит ратификацию договора о границе с Кыргызстаном
На 12-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, которое состоится 4 октября, будет рассмотрен Закона «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об
На 12-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, которое состоится 4 октября, будет рассмотрен Закона «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На 12-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, которое состоится 4 октября, будет рассмотрен Закона «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об
Данный правовой акт всесторонне был обсужден в Законодательной палате Олий Мажлиса, в том числе во фракциях политических партий с участием экспертов и представителей институтов гражданского общества и 28 сентября 2017 года принят нижней палатой парламента. Договор подписан в ходе государственного визита президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику
Закон предварительно изучен рабочей группой, образованной при Комитете Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма с привлечением представителей научных и экспертных кругов.
На рассмотрение Сената Олий Мажлиса также вносятся Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», вопрос об обеспечении гарантированных трудовых прав граждан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и международными стандартами труда.