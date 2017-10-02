Сенат рассмотрит ратификацию договора о границе с Кыргызстаном

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На 12-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, которое состоится 4 октября, будет рассмотрен Закона «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об узбекско-кыргызской Государственной границе».

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Данный правовой акт всесторонне был обсужден в Законодательной палате Олий Мажлиса, в том числе во фракциях политических партий с участием экспертов и представителей институтов гражданского общества и 28 сентября 2017 года принят нижней палатой парламента. Договор подписан в ходе государственного визита президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику 5—6 сентября 2017 года.

Закон предварительно изучен рабочей группой, образованной при Комитете Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма с привлечением представителей научных и экспертных кругов.