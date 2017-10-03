У судей могут появиться свои больницы и санатории

Источник: РИА "Новости"

Судьи и члены их семей смогут получать медобслуживание в специально созданных для них больницах и санаториях. Соответствующий законопроект планируется обсудить на заседании пленума Верховного суда 3 октября. Полномочия на создание таких учреждений получит судебный департамент при ВС: именно он занимается финансовым обеспечением работы судов. Если документ будет поддержан участниками заседания, он может быть внесен в Госдуму уже до конца года.

Верховный суд планирует расширить полномочия судебного департамента, который занимается вопросами финансирования и организации работы судов в России, следует из повестки заседания пленума ВС РФ, которое состоится 3 октября.

Суддепу будет предоставлено право создавать учреждения медицинской помощи и санаторно-курортного лечения для судей, членов их семей, судей в отставке и работников аппаратов судов.

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Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О судебном департаменте при ВС РФ». Закон и сейчас предусматривает возможность обеспечения судей и членов их семей медпомощью, однако суддеп не вправе создавать учреждения в целях реализации вышеназванных полномочий.

В суддепе при ВС «Известиям» пояснили, что законопроект разработан «в целях реализации решений всероссийских съездов судей». Уже ведется работа «по созданию ведомственной санаторно-курортной базы для судей». Однако количество и срок строительства объектов, их месторасположение и порядок финансирования в департаменте называть отказались.

Сейчас медицинская помощь и лекарства для судей и членов их семей оплачиваются из федерального бюджета.

Раз в год судьи могут съездить в санаторий или получить компенсацию в размере стоимости путевки.

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Согласно сайту госзакупок, в конце 2016 года на приобретение программ дополнительного медицинского обслуживания для почти 128 тыс. судей и членов их семей суддеп потратил 778 млн рублей.

В 2017 году на лечение в санаториях для 63 судей в отставке подмосковное управление суддепа потратило порядка 3 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Планировалось, что судьи будут отдыхать в санаториях Кисловодска, Геленджика, Сочи, Ессентуков, Пятигорска, Московской и Ленинградской областей.

Свою инициативу ВС объясняет тем, что сейчас «судебная система является единственной ветвью госвласти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы», и ее создание «позволило бы в полной мере» решить вопрос санаторно-курортного лечения судей.

Авторы проекта полагают, что принятие поправок не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, так как средства, «выделяемые в настоящее время на приобретение санаторно-курортных путевок у сторонних организаций, будут перенаправлены на санаторно-курортное лечение в созданном судебным департаментом санаторно-курортном учреждении».

Однако разработчики оговариваются, что непосредственно «вопросы содержания и обеспечения деятельности соответствующих учреждений будут решаться дополнительно» при реализации суддепом при ВС РФ новых полномочий.

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В июле по инициативе правительства суддеп наравне с Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ получил право создавать ведомственную охрану для обеспечения порядка в судах. Вопрос о таком расширении полномочий ведомство поднимало еще в 2015 году — после того как стало известно о сокращении штата ведомственной охраны МВД. Из-за этого судейскому сообществу пришлось воспользоваться услугами ФГУП «Охрана» МВД России (сейчас ФГУП «Охрана» Росгвардии), тарифы которого были в несколько раз выше расценок МВД.

Судья в отставке, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Сергей Пашин считает, что расширение полномочий судебного департамента — обычная логика развития системы.

Всякое ведомство стремится обрасти своими учреждениями — образовательными, медицинскими. Если для этого есть финансовые возможности, почему бы этого не сделать. Сергей Пашин Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ