У судей могут появиться свои больницы и санатории
ВС РФ разработал законопроект, предполагающий создание специальных медицинских учреждений для работников судебной системы.
ВС РФ разработал законопроект, предполагающий создание специальных медицинских учреждений для работников судебной системы.
Судьи и члены их семей смогут получать медобслуживание в специально созданных для них больницах и санаториях. Соответствующий законопроект планируется обсудить на заседании пленума Верховного суда 3 октября. Полномочия на создание таких учреждений получит судебный департамент при ВС: именно он занимается финансовым обеспечением работы судов. Если документ будет поддержан участниками заседания, он может быть внесен в Госдуму уже до конца года.
Верховный суд планирует расширить полномочия судебного департамента, который занимается вопросами финансирования и организации работы судов в России, следует из повестки заседания пленума ВС РФ, которое состоится 3 октября.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О судебном департаменте при ВС РФ». Закон и сейчас предусматривает возможность обеспечения судей и членов их семей медпомощью, однако суддеп не вправе создавать учреждения в целях реализации вышеназванных полномочий.
В суддепе при ВС «Известиям» пояснили, что законопроект разработан «в целях реализации решений всероссийских съездов судей». Уже ведется работа «по созданию ведомственной
Сейчас медицинская помощь и лекарства для судей и членов их семей оплачиваются из федерального бюджета.
Согласно сайту госзакупок, в конце 2016 года на приобретение программ дополнительного медицинского обслуживания для почти 128 тыс. судей и членов их семей суддеп потратил 778 млн рублей.
В 2017 году на лечение в санаториях для 63 судей в отставке подмосковное управление суддепа потратило порядка 3 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Планировалось, что судьи будут отдыхать в санаториях Кисловодска, Геленджика, Сочи, Ессентуков, Пятигорска, Московской и Ленинградской областей.
Свою инициативу ВС объясняет тем, что сейчас «судебная система является единственной ветвью госвласти, не имеющей собственной
Однако разработчики оговариваются, что непосредственно «вопросы содержания и обеспечения деятельности соответствующих учреждений будут решаться дополнительно» при реализации суддепом при ВС РФ новых полномочий.
В июле по инициативе правительства суддеп наравне с Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ получил право создавать ведомственную охрану для обеспечения порядка в судах. Вопрос о таком расширении полномочий ведомство поднимало еще в 2015 году — после того как стало известно о сокращении штата ведомственной охраны МВД.
Судья в отставке, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Сергей Пашин считает, что расширение полномочий судебного департамента — обычная логика развития системы.
Всякое ведомство стремится обрасти своими учреждениями — образовательными, медицинскими. Если для этого есть финансовые возможности, почему бы этого не сделать.
В случае если в ходе пленума ВС документ будет поддержан, он может быть внесен в Госдуму до конца 2017 года.