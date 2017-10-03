МИД поблагодарил ЦРУ «за поддержку и продвижение русского языка»
МИД России поблагодарил ЦРУ США «за поддержку и продвижение русского языка». Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter МИДа.
МИД России поблагодарил ЦРУ США «за поддержку и продвижение русского языка». Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter МИДа.
Ранее 29 сентября ЦРУ опубликовало на своей странице в Twitter объявление о наборе работников с гражданством США и знанием русского языка.
«Вы говорите
К объявлению прикреплена фотография с надписью: «Знаете ли Вы, что Вы можете сделать в качестве