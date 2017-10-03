МИД поблагодарил ЦРУ «за поддержку и продвижение русского языка»

Ранее 29 сентября ЦРУ опубликовало на своей странице в Twitter объявление о наборе работников с гражданством США и знанием русского языка.

«Вы говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — указывалось в сообщении.