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01:13 (мск), источник: РБК

МИД поблагодарил ЦРУ «за поддержку и продвижение русского языка»

МИД России поблагодарил ЦРУ США «за поддержку и продвижение русского языка». Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter МИДа.

Ранее 29 сентября ЦРУ опубликовало на своей странице в Twitter объявление о наборе работников с гражданством США и знанием русского языка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — указывалось в сообщении.

К объявлению прикреплена фотография с надписью: «Знаете ли Вы, что Вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ?».

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