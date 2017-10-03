В РВСН завершилось масштабное военное учение

«В РВСН завершилось масштабное командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, в котором были задействованы более 4 тыс военнослужащих и около 400 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные отрабатывали различные задачи, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневров на маршрутах патрулирования, противодействию диверсантам. Впервые в КШУ были задействованы около десяти образцов спецтехники.

Согласно сообщению, для отработки прикрытия позиций дивизии и имитации действий авиации на учении использовались сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31. Воздушную разведку выполняли самолеты Ан-30.