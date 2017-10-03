В РВСН завершилось масштабное военное учение
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Масштабное
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Масштабное
«В РВСН завершилось масштабное
Отмечается, что военные отрабатывали различные задачи, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневров на маршрутах патрулирования, противодействию диверсантам. Впервые в КШУ были задействованы около десяти образцов спецтехники.
Согласно сообщению, для отработки прикрытия позиций дивизии и имитации действий авиации на учении использовались сверхзвуковые
Добавляется, что на качественно новом уровне отрабатывалась маскировка ПГРК (подвижных грунтовых ракетных комплексов), вывод частей и подразделений РВСН