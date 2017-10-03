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05:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Александр Усс официально представлен в качестве врио губернатора

Нового главу региона представил полпред президента Сергей Меняйло.

В Красноярске состоялась церемония официального представления Александра Усса как исполняющего обязанности губернатора края. Торжественное мероприятие 2 октября провел полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. На церемонии также присутствовали депутаты Госдумы и Заксобрания, главы министерств и ведомств, известные общественники и руководители крупных предприятий.

В своей речи Меняйло отметил необходимость консолидации усилий всех ветвей власти для решения поставленных задач.

«У Красноярского края огромный потенциал, сегодня он является одним из самых развитых регионов России. Безусловно, основное внимание всех ветвей власти, общественных институтов должно быть уделено решению задачи повышения благосостояния наших граждан, улучшения качества жизни. Надеюсь, что высокое доверие президента Александр Усс вместе с вами оправдает», — сказал Меняйло.

Александр Усс в своем выступлении поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие. Также он высказал слова благодарности в адрес экс-губернатора Виктора Толоконского.

«Я уверен, что у Красноярского края настоящее позитивное будущее. Мы рассчитываем на заметные результаты, что, однако, потребует от нас упорной работы, терпения и консолидации всех сил. Я ещё раз благодарю всех за поддержку. Желаю оптимизма и уверенности в своих силах», — сказал Александр Усс.

Напомним, Владимир Путин утвердил Александра Усса на пост врио губернатора Красноярского края вечером 29 сентября. Виктор Толоконский, который работал главой региона три года, официально ушел в отставку.

После своего назначения Усс отправил в отставку краевое правительство. При этом все министры продолжат работу в статусе «и.о.».

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Александр Усс официально представлен в качестве врио губернатора
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