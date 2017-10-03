На Урале прошли крупные учения танковых войск

«Крупнейшие за последние 30 лет учения танковых войск завершились под Челябинском. В двусторонних маневрах были задействованы до 3 тысяч военнослужащих, около 250 танков Т-72, а всего более 800 единиц техники. Командирам двух полков 90-й танковой дивизии Центрального военного округа предстояло действовать друг против друга, состязаться в нестандартных приемах боя», — сказал он.