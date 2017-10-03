На Урале прошли крупные учения танковых войск

«Крупнейшие за последние 30 лет учения танковых войск завершились под Челябинском. В двусторонних маневрах были задействованы до 3 тысяч военнослужащих, около 250 танков Т-72, а всего более 800 единиц техники. Командирам двух полков 90-й танковой дивизии Центрального военного округа предстояло действовать друг против друга, состязаться в нестандартных приемах боя», — сказал он.
По его словам, танкисты в течение недели старались занять наиболее выгодные позиции для наступления. Усилия «противника» были направлены на то, чтобы затянуть передовые силы в огневые мешки и сорвать их продвижение. Поддержку экипажам Т-72 обеспечили авиация, расчеты реактивных систем «Град» и самоходных гаубиц «Акация». Завершающим этапом учения стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне.
Рощупкин добавил, что итоги маневров командование округа подведет в октябре.