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09:12 (мск), источник: РИА Новости

На Урале прошли крупные учения танковых войск

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Около трех тысяч военнослужащих участвовали в крупнейших за последние 30 лет учениях танковых войск на Урале, сообщил во вторник помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Источник: РИА Новости

«Крупнейшие за последние 30 лет учения танковых войск завершились под Челябинском. В двусторонних маневрах были задействованы до 3 тысяч военнослужащих, около 250 танков Т-72, а всего более 800 единиц техники. Командирам двух полков 90-й танковой дивизии Центрального военного округа предстояло действовать друг против друга, состязаться в нестандартных приемах боя», — сказал он.

По его словам, танкисты в течение недели старались занять наиболее выгодные позиции для наступления. Усилия «противника» были направлены на то, чтобы затянуть передовые силы в огневые мешки и сорвать их продвижение. Поддержку экипажам Т-72 обеспечили авиация, расчеты реактивных систем «Град» и самоходных гаубиц «Акация». Завершающим этапом учения стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне.

Рощупкин добавил, что итоги маневров командование округа подведет в октябре.

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