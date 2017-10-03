Министра труда и соцразвития ввели в состав правительства НСО
Напомним, 28 сентября депутаты Заксобрания региона одобрили кандидатуру Ярослава Фролова на должность главы объединенного министерства.
Напомним, 28 сентября депутаты Заксобрания региона одобрили кандидатуру Ярослава Фролова на должность главы объединенного министерства.
Министра труда и соцразвития ввели в состав правительства НСО, постановление опубликовано на сайте правительства.
Напомним, 28 сентября депутаты Заксобрания региона одобрили кандидатуру Ярослава Фролова на должность главы объединенного министерства. Губернатор подписал приказ о назначении Фролова министром 2 августа.