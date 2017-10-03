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06:57 (мск), источник: Восток Медиа

Активисты ОНФ требуют возбудить дело против «Хабаровскуправтодора»

Эксперты обнаружили недоработки на одной из трасс региона.

В окрестностях Хабаровска эксперты местного отделения Общероссийского народного фронта нашли серьёзные недоработки на одной из трасс, соединяющей два соседних села. Активисты обратились к начальнику краевого управления ГИБДД с просьбой возбудить дело против «Хабаровскуправтодора».

Координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» в регионе Сергей Брагин считает, что дорожники не обеспечили безопасность дорожного движения на участке проезжей части, который соединяет Ильинку и Гаровку-2. По его словам, обочина трассы не соответствует требованиям: она расположена ниже, чем должно быть.

«В настоящий момент КГКУ “Хабаровскуправтодор” не принимает должных мер по обеспечению безопасности на автодорогах Хабаровского края. Вот, например, обочины на автомобильной дороге “Обход села Ильинка” (трасса между сёлами Ильинка и Гаровка-2 — прим. ред.), находящейся в оперативном управлении ведомства. Мы уже неоднократно находили разного характера недоработки на этой трассе. Сейчас говорим о том, что обочина дороги ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4 сантиметра. Этот дефект напрямую угрожает безопасности дорожного движения на данной трассе», — рассказал Сергей Брагин.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты уже не раз обращали внимание властей края на качество работ, выполняемых КГКУ «Хабаровскуправтодор». Однако они впервые обратились к начальнику управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Игорю Петряшину с просьбой возбудить административное делопроизводство. В своем обращении Сергей Брагин также потребовал выдать предписание о принятии мер по устранению выявленных недостатков.

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