Журналист Ткачев станет кандидатом в мэры Омска от КПРФ

На бюро омского обкома КПРФ было принято решение выдвинуть в мэры Омска журналиста Константина Ткачева. За его кандидатуру члены бюро проголосовали единогласно. В 2016 году Ткачев стал депутатом Законодательного собрания от КПРФ, также он возглавляет партийный телеканал «Обком-ТВ».

На весенних выборах мэра Омска, который были признаны несостоявшимися, обком представлял бывший депутат Законодательного собрания Виктор Жарков. В Верховном суде затем он добился права для кандидатов не представлять программу развития города.