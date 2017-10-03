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07:06 (мск), источник: СуперОмск

Журналист Ткачев станет кандидатом в мэры Омска от КПРФ

Омский обком КПРФ определился со своим кандидатом в мэры Омска.

На бюро омского обкома КПРФ было принято решение выдвинуть в мэры Омска журналиста Константина Ткачева. За его кандидатуру члены бюро проголосовали единогласно. В 2016 году Ткачев стал депутатом Законодательного собрания от КПРФ, также он возглавляет партийный телеканал «Обком-ТВ».

На весенних выборах мэра Омска, который были признаны несостоявшимися, обком представлял бывший депутат Законодательного собрания Виктор Жарков. В Верховном суде затем он добился права для кандидатов не представлять программу развития города.

В ноябре нового мэра Омска выберут депутаты Омского городского Совета. Своего участия в конкурсном отборе не исключил председатель муниципального представительного органа Владимир Корбут.

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