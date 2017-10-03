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07:16 (мск), источник: Tengrinews

Акишев назвал причины роста цен в Казахстане

Председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, выступая на заседании правительства, объяснил, какие факторы влияют на рост цен в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В частности, глава финрегулятора отметил, что инфляционное давление возникает в результате стимулирующей фискальной политики. Акишев пояснил, что «в 2016 году объем тенге в экономике — это сумма всех наличных и безналичных тенге — увеличился на 61 процент, в этом году — еще на 6 процентов».

«За 2016 год пенсии и пособия выросли на 16 процентов, расходы на заработную плату из госбюджета — на 18 процентов при инфляции по итогам 2016 года в размере 8,5 процента», — сказал он.

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По словам председателя Нацбанка РК, рост цен на непродовольственные товары опережает темпы роста как общей инфляции, так и остальных компонентов, что может являться следствием отложенного эффекта девальвации в результате отложенного спроса.

«3,5 процента из 6,3 процента роста розничного товарооборота обеспечены за счет вклада непродовольственных товаров. Одним из драйверов повышения непродовольственных цен является рост потребительского кредитования. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам в банках вырос на 11 процентов, или на 270 миллиардов тенге», — подчеркнул он.

Акишев также отметил, что «одной из причин роста цен является повышение цен на импорт». Так, за первое полугодие дефлятор ВВП, отражающий изменение цен на отечественные товары и услуги, составил 6,7 процента, что ниже показателя индекса потребительских цен, который включает в себя изменение цен и на импортируемые товары.

«Очевидно, что стране потребуется больше времени для восстановления импортозамещения. Рост импорта из России на 32 процента демонстрирует недостаточную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей», — добавил глава Национального Банка.

Еще одним фактором инфляции Акишев назвал ожидания населения и предприятий в отношении роста цен, которые «даже при отсутствии объективных факторов могут двигать цены вверх».

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