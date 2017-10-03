Китай временно закрыл границу с Казахстаном

На заседании правительства
«По Вашему поручению мы с первого октября запустили первый компонент информационной системы “Астана-1”, условное название “электронные границы”, по всей республике, и теперь весь транзит оформляется в новую систему. За эти два дня, с учетом того, что закрыта
Отметим, в Китае празднуют 68-ю годовщину образования КНР. На выходные, которые продлятся до 8 октября включительно, выпал еще один из главных и традиционных праздников Китая — Праздник середины осени (Чжунцюцзе). В этом году его отмечают 4 октября.