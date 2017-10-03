Китай временно закрыл границу с Казахстаном

«По Вашему поручению мы с первого октября запустили первый компонент информационной системы “Астана-1”, условное название “электронные границы”, по всей республике, и теперь весь транзит оформляется в новую систему. За эти два дня, с учетом того, что закрыта казахстанско-китайская граница в связи с праздниками у соседей, китайский поток сегодня отсутствует. Среднее время оформления деклараций составило 16 минут — это в четыре раза меньше, чем по старой системе», — сообщил Султанов.