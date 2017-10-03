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07:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Горсовет не утвердил комиссию, которая выберет мэра Красноярска

Проект постановления получил недостаточное количество голосов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Горсовет Красноярска не смог утвердить членов комиссии, которая выберет мэра города. Об этом стало известно на внеочередной сессии парламента, прошедшей 3 октября, пишет «Ъ-Сибирь».

Напомним, в конце сентября комиссия по городскому самоуправлению предложила выдвинуть пятерых депутатов, которые займутся рассмотрением заявок от кандидатов в мэры. В число претендентов вошли Александр Негруцкий («Единая Россия»), Владимир Пястолов (КПРФ), Евгения Бухарова («Справедливая Россия»), Аркадий Волков (группа «За Красноярск») и Вячеслав Гордеев («Патриоты России»).

Чтобы утвердить состав комиссии, требовалось 19 голосов депутатов. Однако за проект проголосовали лишь 17 парламентариев, в то время как 10 воздержались. Спикер Горсовета Татьяна Казанова заявила, что повторно вопрос будет вынесен на обсуждение 5 октября — именно этот день является крайним для назначения членов комиссии.

Напомним, комиссия состоит из 10 человек. Пятерых членов представляет Горсовет, еще пятерых — губернатор. Из числа тех кандидатов, которые получат рекомендации комиссии, городской парламент на своей сессии будет тайным голосованием выбирать мэра. Претендентов на занятие вакантной должности должно быть, как минимум, двое.

По новому законодательству для избрания в мэры кандидату необходимо набрать 19 голосов депутатов. При этом в настоящее время при списочной численности в 36 парламентариев в Горсовете остается только 30 депутатов — остальные сложили полномочия по различным причинам.

Сейчас идет прием документов от желающих принять участие в конкурсе. Оформление заявок завершится 5 октября. Первый этап конкурса, на котором определятся финалисты, намечен на 11 октября.

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