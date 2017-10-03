Максим Решетников выступил в Совете Федерации

Вопрос обсуждался в Совете Федерации РФ в связи с проблемой дефицита региональных бюджетов. Целесообразность предоставления дополнительных бюджетных средств будет решаться исходя из доходности регионов. «Парламентская газета» отмечает, что это нововведение вряд ли будет поддержано субъектами федерации.

Так, в своем выступлении в СФ губернатор Пермского края Максим Решетников привел цифры: в проектах распределения дотаций на выравнивание получается, что федеральная помощь 26 регионам в целом снизится на 18 млрд рублей, а остальные в целом получат на 48 млрд больше.