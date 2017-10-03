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08:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников выступил в Совете Федерации

ПЕРМЬ, 3 октября, ФедералПресс. Губернатор Прикамья Максим Решетников высказался относительно введения новой системы распределения федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, сообщает «Парламентская газета».

Вопрос обсуждался в Совете Федерации РФ в связи с проблемой дефицита региональных бюджетов. Целесообразность предоставления дополнительных бюджетных средств будет решаться исходя из доходности регионов. «Парламентская газета» отмечает, что это нововведение вряд ли будет поддержано субъектами федерации.

Так, в своем выступлении в СФ губернатор Пермского края Максим Решетников привел цифры: в проектах распределения дотаций на выравнивание получается, что федеральная помощь 26 регионам в целом снизится на 18 млрд рублей, а остальные в целом получат на 48 млрд больше.

При этом расходы регионов растут, появляются новые. В Прикамье это рост платежей за неработающее население, рост дотаций муниципалитетам, деньги на повышение МРОТ. Решетникова поддержал глава заксобрания Калужской области Виктор Бабурин: господдержка успешным регионам не должна снижаться, она должна оставаться для них стимулом.

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