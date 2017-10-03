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09:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Из бытовой коррупции извлекут экономический урок

Министерство экономического развития занялось исследованием «бытовой» коррупции. По заказу ведомства социологи должны выявить средний размер взяток и объем рынка «бытовой» коррупции. Эксперты считают, что подобные исследования не влияют на реальную ситуацию в борьбе с коррупцией. Также ведомство заинтересовалось, насколько граждан устраивает работа органов госвласти и местного самоуправления.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минэкономики объявило два конкурса на проведение социологических исследований. 20 млн руб. ведомство готово выделить Российскому государственному социальному университету (РГСУ) на изучение того, насколько граждан устраивает качество государственных и муниципальных услуг.

В ведомстве ссылаются на указ президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года, согласно которому «к 2018 году необходимо обеспечить достижение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90%».
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Победитель конкурса должен будет опросить граждан не менее чем в 70 регионах «с помощью планшетных компьютеров». Крупные социологические организации на участие в конкурсе не претендовали.

Почти 7 млн руб. ведомство готово было предложить за изучение темы «бытовой» коррупции и «эффективности принимаемых антикоррупционных мер». Среди участников конкурса были РГСУ, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, а также фонд «Общественное мнение». Однако победителем стал зарегистрированный в Тюмени научно-технический центр «Перспектива», предложивший самую низкую цену — 2 млн руб. Победитель должен провести опрос не менее чем в 70 регионах.

Социологам предстоит определить «степень осведомленности граждан о принимаемых антикоррупционных мерах», а также «оценку населением эффективности антикоррупционной политики государства».

Исследование проводится «для получения основы для принятия дальнейших законодательных и управленческих решений», говорится в документах к закупке. Ожидается, что исполнитель также определит значение «риска коррупции», средний размер взятки и объем рынка «бытовой» коррупции.

Подобные исследования Минэкономики проводит с 2010 года по поручениям президента, следует из документов закупки. Исследования проводились также в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции.

К примеру, в 2010 и 2015 годах «основное внимание было сфокусировано на проблематике “бытовой” коррупции», в 2011 году оценивалась «деловая» коррупция.

В 2013 году было организовано два исследования — изучалась как «бытовая», так и «деловая» коррупция. Как пояснила «Ъ» помощник министра экономического развития Елена Лашкина, «результаты исследования направляются в правительство и администрацию президента для дальнейшего рассмотрения на Совете при президенте по противодействию коррупции».

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Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что «подобные исследования не влияют на реальную ситуацию в борьбе с коррупцией». «Я давно говорил, что необходимо четко определять, что такое коррупция (внутри ведомств.— “Ъ”), — говорит Кирилл Кабанов.— Пока президент не заявил, что коррупция является угрозой национальной безопасности, вся эта история не влияет на ситуацию».

«Самые интересные исследования Минэкономики — это, конечно, про бизнес, но их не вывешивают для широкого доступа, — говорит вице-президент организации Transparency International Елена Панфилова.— Повлиять на коррупцию они не могут, но могут дать понимание, где находятся болевые точки в части социального восприятия. Это как анализы в больнице — они не лечат болезнь, но помогают ее обнаружить».

Лиза Миллер

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Комментарии
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Слава У
))))))
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