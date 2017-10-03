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08:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутатам в Асбесте обещают добавить «огонька»

Ситуацию накаляют угрозы.

В думе Асбеста запахло жареным: народным избранникам от КПРФ поступили анонимные угрозы о поджогах от неизвестных злоумышленников. На стенах подъездов, где живут депутаты-коммунисты Виктор Давыдов, Геннадий Гофман и Антонина Зонова, появились одинаковые анонимки.

В настенных «записках» значится фамилия депутата и просьба: «не ходи на думу, а то згориш» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.). Об инциденте парламентарии сообщили в полицию, передает «Уралинформбюро».

Угрозы депутатам от КПРФ связаны с идеей сделать своего лидера Наталью Крылову спикером местной думы. «Нечего нас пугать, Крылова и так не будет председателем, мне даже и сгореть не к чему», — заявил Геннадий Гофман.

По словам самой Крыловой, она готова отказаться от участия в выборах председателя гордумы ради того, чтобы хулиганы оставили в покое ее однопартийцев и перестали портить подъезды. При этом она уточнила, что кресло спикера представительного органа Асбеста все-таки должен занять представитель КПРФ.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», конфликт в парламенте разгорелся из-за поста спикера. В думе большинство кресел по итогам выборов 10 сентября заняли коммунисты (11 мандатов из 21), которые намеревались «посадить» во главе думы своего лидера Наталью Крылову.

Фракция выступает против строительства в непосредственной близости от муниципалитета опасного производства — сурьмяного завода, который намерен возвести сын миллиардера Ротенберга. Несогласные с Крыловой и ее командой депутаты дважды срывали заседание нового парламента, не являясь на мероприятие.

Очередное заседание думы Асбеста назначено на 5 октября.

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