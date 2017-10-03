Евгений Куйвашев вылетел в Москву на Госсовет по ЧМ-2018

В мероприятии примет участие и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который уже отправился в Москву.

«Участники подведут итоги проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу “Россия-2018” Алексей Сорокин», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.