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08:39 (мск), источник: ЕАН

Евгений Куйвашев вылетел в Москву на Госсовет по ЧМ-2018

Владимир Путин в Москве проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвященное проведению Чемпионата мира по футболу.

В мероприятии примет участие и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который уже отправился в Москву.

«Участники подведут итоги проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу “Россия-2018” Алексей Сорокин», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, игры ЧМ-2018 пройдут в нескольких городах России, в том числе в Екатеринбурге.

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