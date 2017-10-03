Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
14Стрельба в Лас-Вегасе
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
08:33 (мск), источник: АиФ Уфа

Ирек Ялалов: более 800 исторических объектов в Уфе нужно сохранить

На совещании в администрации мэр рассказал о восстановлении архитектурных памятников столицы.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов возглавит попечительский совет фонда «Имэн кала», об этом он сообщил на совещании в мэрии 3 октября. В фонд войдут краеведы, люди науки и искусства, известные в городе. Организация занимается сохранением исторического наследия города.

«Замерло три православных храма и три мечети, этим объектам нужно помочь. Более 800 объектов нужно сохранить. Больше половины из них находится в крайне удручающем состоянии. Это очень дорогая затея», — рассказал Ирек Ялалов. Напомним, ранее стало известно, что председателем наблюдательного совета «Имэн Кала» стал Сергей Веремеенко, экс-кандидат в президенты Башкирии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пропавшие во Владимирской области грибники найдены мёртвыми
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь