Ирек Ялалов: более 800 исторических объектов в Уфе нужно сохранить

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов возглавит попечительский совет фонда «Имэн кала», об этом он сообщил на совещании в мэрии 3 октября. В фонд войдут краеведы, люди науки и искусства, известные в городе. Организация занимается сохранением исторического наследия города.

«Замерло три православных храма и три мечети, этим объектам нужно помочь. Более 800 объектов нужно сохранить. Больше половины из них находится в крайне удручающем состоянии. Это очень дорогая затея», — рассказал Ирек Ялалов. Напомним, ранее стало известно, что председателем наблюдательного совета «Имэн Кала» стал Сергей Веремеенко, экс-кандидат в президенты Башкирии.