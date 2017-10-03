Депутаты выбрали главу Белореченского района Кубани
БЕЛОРЕЧЕНСК, 3 октября, ФедералПресс. В понедельник прошли выборы и инаугурация главы Белореченского района Краснодарского края. Муниципалитет возглавит Дмитрий Федоренко.
БЕЛОРЕЧЕНСК, 3 октября, ФедералПресс. В понедельник прошли выборы и инаугурация главы Белореченского района Краснодарского края. Муниципалитет возглавит Дмитрий Федоренко.
На должность главы претендовали два кандидата. Один из них — это директор ООО «Жилсервис» Дмитрий Федоренко, а второй — генеральный директор ООО «Трансремстрой» Роман Еремеев, сообщает
В итоге голосования депутаты единогласно выбрали Федоренко.
«ФедералПресс» напоминает, что выборы главы Динского района переносятся на конец октября.