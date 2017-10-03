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08:53 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев о сборе в 3800 тенге: Астанчанам не стоит беспокоиться

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал предложение компании «Астана LRT» о сборе платы за общественный транспорт с каждой квартиры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Elorda Инфо».

Источник: Tengrinews

«Инициатива со сбором 1,7 МРП (3857,3 тенге) не будет принята в таком виде, предусматривающем оплату за услуги, которыми не пользуешься. Это всего лишь одна из идей, предложенных компанией “Астана LRT” на прошедших партийных слушаниях, где обсуждались вопросы развития транспортной системы столицы. Сбор идей и предложений продолжается до сих пор. Решение еще не принято, поэтому горожанам не стоит беспокоиться», — отметил Асет Исекешев.

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По словам акима, сейчас проходит начальный этап работы над моделью дальнейшего развития транспортного комплекса Астаны. Специальная рабочая группа обсуждает различные варианты решения проблематики. После анализа всех предложений она вынесет свое решение на рассмотрение акимата.

Напомним, ранее в Астане предложили сделать общественный транспорт бесплатным для всех горожан и ввести единый сбор за развитие системы транспорта. Также были предложены три схемы, предусматривающие рост тарифов.

«При стоимости 90 тенге за билет нам нужно будет субсидировать, грубо говоря, 40 миллиардов тенге. Если поднимем до 150 тенге, сумма уменьшается — 30 миллиардов. До 300 тенге поднимаем — уходим практически от субсидирования. 300 тенге будет стоить билет», — объяснил Исекешев.

По данным «Астана LRT», при введении единого сбора средства пойдут не только на обеспечение бесплатного проезда, но и на развитие парков и мест большого скопления людей, инфраструктуры, системы уличного освещения, создание уличных мест для отдыха, а также свободный Wi-Fi по всему городу.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Ерлан Сайдиев
Давайте еще по 1000тг скинемся на бензин чиновникам.
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