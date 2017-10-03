Осенняя призывная кампания стартовала в Омске

982 человека из Омска должны отправится в армию — такова норма призыва граждан на военную службу осенью этого года, установленная штабом Центрального военного округа. Об этом пишут на сайте мэрии. В прошлом году норма составляла 960 человек.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 октября 2017 года начался осенний призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете.