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08:47 (мск), источник: АиФ Омск

Осенняя призывная кампания стартовала в Омске

Первая отправка омских призывников в войска запланирована 25 октября.

982 человека из Омска должны отправится в армию — такова норма призыва граждан на военную службу осенью этого года, установленная штабом Центрального военного округа. Об этом пишут на сайте мэрии. В прошлом году норма составляла 960 человек.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 октября 2017 года начался осенний призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете.

Решение о направлении призывников в те или иные виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации принимают призывные комиссии на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, образовательной и специальной подготовки.

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