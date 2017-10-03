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08:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

Специальный докладчик ООН встретился с главой МВД

3 октября т.г. в рамках официального пребывания в Республике Узбекистан, Министерство внутренних дел посетил Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждения Ахмед Шахид.

Источник: Uzdaily.uz

На встрече с Министром Пулатом Бобожоновым, стороны в числе других обсудили вопросы обеспечения конституционных прав на свободу совести заключённых и лиц, содержащихся под стражой, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечено, что осужденным гарантируется свобода совести, тем самым им предоставлено право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Осужденным, по их просьбе, могут приглашаться служители религиозных объединений, зарегистрированных в установленном порядке, предусмотрена возможность отправления религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой.

Стороны согласились, что в результате проводимых в республике широкомасштабных реформ и преобразований на сегодняшний день, Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится — 137 человек, что является одним из самых низких показателей в странах СНГ, Европы и США.

Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%, тогда как основной проблемой пенитенциарных систем отдельных государств мира является переполнение тюрем.

На встрече, также были обсуждены и другие вопросы представляющие взаимный интерес.

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