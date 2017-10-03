Специальный докладчик ООН встретился с главой МВД
3 октября т.г. в рамках официального пребывания в Республике Узбекистан, Министерство внутренних дел посетил Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждения Ахмед Шахид.
3 октября т.г. в рамках официального пребывания в Республике Узбекистан, Министерство внутренних дел посетил Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждения Ахмед Шахид.
На встрече с Министром Пулатом Бобожоновым, стороны в числе других обсудили вопросы обеспечения конституционных прав на свободу совести заключённых и лиц, содержащихся под стражой, сообщает
Отмечено, что осужденным гарантируется свобода совести, тем самым им предоставлено право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Осужденным, по их просьбе, могут приглашаться служители религиозных объединений, зарегистрированных в установленном порядке, предусмотрена возможность отправления религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой.
Стороны согласились, что в результате проводимых в республике широкомасштабных реформ и преобразований на сегодняшний день, Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится — 137 человек, что является одним из самых низких показателей в странах СНГ, Европы и США.
Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%, тогда как основной проблемой пенитенциарных систем отдельных государств мира является переполнение тюрем.
На встрече, также были обсуждены и другие вопросы представляющие взаимный интерес.