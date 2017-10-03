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08:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

УФАС возбудило дело в отношении МАУ «Праздник» и администрации Иркутска

Антимонопольная служба выявила нарушения прав предпринимателей местной администрацией и МАУ «Праздник».

Источник: IrkutskMedia.ru

Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области возбудило дело за нарушения антимонопольного законодательства МАУ «Праздник», комитетами по социальной политике и культуре, экономики и управления муниципальным имуществом городской администрации. Как установили сотрудники антимонопольной службы, МАУ «Праздник», которое раньше называлось МАУ «Городская среда», и муниципальные власти нарушали права предпринимателей, лишив их возможности размещать торговые объекты на некоторых центральных улицах областного центра. Об этом ИА IrkutskMediaсообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Заседание по рассмотрению дела в отношении МАУ «Праздник» и администрации Иркутска запланировано на 17 октября.

Напомним, что прокуратура обнаружила нарушения в деятельности созданного комитетом по экономике администрации Иркутска предприятия МАУ «Городская среда». Отмечается, что руководство нарушало закон о конкуренции, препятствуя работе предпринимателей. Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратились владельцы аттракционов, батутов, лотков для мелкой разносной торговли. Представители бизнеса сообщили, что обратились в городскую администрацию с просьбой дать им возможность принять участие в торгах на право работать на острове Юность, площади 50 лет СССР, сквере Кирова и Нижней набережной. Сотрудники администрации ответили, что все эти участки переданы в ведомство МАУ «Городская среда», поэтому вести переговоры о разрешении торговли необходимо с руководством этой организации. Однако в МАУ «Городская среда» представителям бизнеса были даны устные отказы, никаких официальных документов сотрудники учреждения не предоставили.

Между тем, в действиях администрации областного центра и МАУ «Городская среда» можно обнаружить и другие нарушения закона. Так, муниципальные власти не имеют права передавать субъекту предпринимательской деятельности свои функции. Специалисты аппарата бизнес-омбудсмена обратились в региональное УФАС с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

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