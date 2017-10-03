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09:21 (мск), источник: КрымPress

Осенний призыв: на службу в Крым отправят две тысячи новобранцев

Стартовал осенний призыв. По информации пресс-службы Южного военного округа, во время призывной кампании в Крым и Севастополь будет направлено более 2 тысяч новобранцев.

Источник: КрымPress

Срочники будут проходить службу на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота. По графику, первые отправки новобранцев в войска запланированы на середину октября.

Напомним, в Южный военный округ входят Черноморский флот, Каспийская флотилия, сухопутные войска, ВДВ, береговые войска, ВВС. Войска ЮВО дислоцируются в административных границах Южного (входят Крым и Севастополь) и Северо-Кавказского федеральных округов.

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