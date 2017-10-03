Осенний призыв: на службу в Крым отправят две тысячи новобранцев
Стартовал осенний призыв. По информации
Стартовал осенний призыв. По информации
Срочники будут проходить службу на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота. По графику, первые отправки новобранцев в войска запланированы на середину октября.
Напомним, в Южный военный округ входят Черноморский флот, Каспийская флотилия, сухопутные войска, ВДВ, береговые войска, ВВС. Войска ЮВО дислоцируются в административных границах Южного (входят Крым и Севастополь) и