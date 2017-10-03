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09:38 (мск), источник: Uzdaily.uz

Пограничный пост «Водил» начал работать в упрощенном режиме

Пограничный пост «Водил» («Кадамджай») на узбекско-кыргызской границе начал работать в упрощенном режиме.

Источник: Uzdaily.uz

Изменение статуса пункта существенно облегчит перемещение через границу жителей приграничных территорий Узбекистана и Кыргызстана.

На пограничном посту «Водил» устранены лишние бюрократические преграды в вопросах въезда и выезда в соседнее государство, сообщает УзА.

Напомним, что в начале сентября возобновил круглосуточную работу в упрощенном режиме КПП «Дустлик», а в конце сентября была восстановлена работа КПП «Касансай».

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