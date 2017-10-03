Пограничный пост «Водил» начал работать в упрощенном режиме
Пограничный пост «Водил» («Кадамджай») на
Пограничный пост «Водил» («Кадамджай») на
Изменение статуса пункта существенно облегчит перемещение через границу жителей приграничных территорий Узбекистана и Кыргызстана.
На пограничном посту «Водил» устранены лишние бюрократические преграды в вопросах въезда и выезда в соседнее государство, сообщает УзА.
Напомним, что в начале сентября возобновил круглосуточную работу в упрощенном режиме КПП «Дустлик», а в конце сентября была восстановлена работа КПП «Касансай».