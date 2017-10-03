Губернатора Новосибирской области ждут в Москве
В облправительстве заявили, что поездка не связана с кадровыми перестановками.
В облправительстве заявили, что поездка не связана с кадровыми перестановками.
Как стало известно Sibnovosti.ru, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий завтра, 4 октября, улетает в Москву.
Начальник департамента информационной политики областного правительства Сергей Нешумов сообщил, что командировка не связана с встречами в Администрации Президента и возможными кадровыми перестановками.
По данным господина Нешумова, речь идет о плановом совещании в Министерстве транспорта РФ, которое посвящено строительству 4 моста через Обь.
Напомним, ранее федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле сообщили о планируемой серии досрочной отставки глав ряда регионов. Предположительно, она завершится к 10 октября, а всего будут отстранены от 8 до 11 губернаторов с учетом уже объявленных.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по собственному желанию. Также на этой неделе свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.