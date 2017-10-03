Губернатора Новосибирской области ждут в Москве

Как стало известно Sibnovosti.ru, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий завтра, 4 октября, улетает в Москву.

Начальник департамента информационной политики областного правительства Сергей Нешумов сообщил, что командировка не связана с встречами в Администрации Президента и возможными кадровыми перестановками.

По данным господина Нешумова, речь идет о плановом совещании в Министерстве транспорта РФ, которое посвящено строительству 4 моста через Обь.

Напомним, ранее федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле сообщили о планируемой серии досрочной отставки глав ряда регионов. Предположительно, она завершится к 10 октября, а всего будут отстранены от 8 до 11 губернаторов с учетом уже объявленных.