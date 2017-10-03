Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
09:32 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Губернатора Новосибирской области ждут в Москве

В облправительстве заявили, что поездка не связана с кадровыми перестановками.

Как стало известно Sibnovosti.ru, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий завтра, 4 октября, улетает в Москву.

Начальник департамента информационной политики областного правительства Сергей Нешумов сообщил, что командировка не связана с встречами в Администрации Президента и возможными кадровыми перестановками.

По данным господина Нешумова, речь идет о плановом совещании в Министерстве транспорта РФ, которое посвящено строительству 4 моста через Обь.

Напомним, ранее федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле сообщили о планируемой серии досрочной отставки глав ряда регионов. Предположительно, она завершится к 10 октября, а всего будут отстранены от 8 до 11 губернаторов с учетом уже объявленных.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по собственному желанию. Также на этой неделе свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Скончался известный красноярский артист театра Виктор Савченков
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь