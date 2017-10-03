В Волгограде FIFA проинспектирует объекты ЧМ-2018
Сегодня в Волгограде с рабочей поездкой находится делегация Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) совместно с АНО Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018».
Сегодня в Волгограде с рабочей поездкой находится делегация Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) совместно с АНО Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018».
Напомним, это уже шестой инспекционный визит на стадионы Чемпионата.
Цель посещения — осмотр готовности объектов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.