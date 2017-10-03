ЕБРР готовится открыть представительство в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Обсуждены перспективы завершения формирования повестки дня сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР, а также практические аспекты открытия в Ташкенте представительства банка», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями относительно хода работы над проектом Стратегии ЕБРР по Узбекистану на 5 лет, а также участия банка в предстоящих в Ташкенте Международном инвестиционном форуме и конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта провел переговоры с главой ЕБРР Суму Чакрабарти. Тогда особое внимание было уделено вопросам подготовки совместной программы сотрудничества на перспективу, а также проведения совместных мероприятий по поддержке и содействию проектам субъектов малого бизнеса.