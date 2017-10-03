Белорусские военнослужащие проверят авиабазу Вооруженных сил Словении
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие проверят авиабазу Вооруженных сил Словении, сообщили БЕЛТА в
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие проверят авиабазу Вооруженных сил Словении, сообщили БЕЛТА в
«Два представителя Вооруженных Сил Беларуси
Мероприятие организуется в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности один раз в пять лет каждым государством — участником ОБСЕ. В мае 2016 года Беларусь проводила аналогичные посещения представителями государств ОБСЕ 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы