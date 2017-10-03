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10:20 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские военнослужащие проверят авиабазу Вооруженных сил Словении

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие проверят авиабазу Вооруженных сил Словении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Источник: БЕЛТА

«Два представителя Вооруженных Сил Беларуси 3—6 октября примут участие в посещениях авиабазы и военного объекта ВС Словении», — рассказали в военном ведомстве.

Мероприятие организуется в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности один раз в пять лет каждым государством — участником ОБСЕ. В мае 2016 года Беларусь проводила аналогичные посещения представителями государств ОБСЕ 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций.

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