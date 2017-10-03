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09:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экстренные службы Нижегородской области эвакуировали 194 объекта 2 октября

Как заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя эвакуацию жителей региона 2 октября, «правоохранительные структуры проверили все здания после анонимных звонков и не нашли никаких угроз».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, всего экстренными службами было отработано 194 объекта — школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт.

Глеб Никитин отметил, что в общей сложности было задействовано более 2 тыс. сотрудников ГУ МВД по региону и других спецслужб области.

«Благодарю нижегородцев за понимание и терпение, а сотрудников всех экстренных служб, а также владельцев зданий и руководителей учреждений за оперативную и слаженную работу при эвакуации людей», — резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что 2 октября проводились эвакуации административных зданий по всему Нижнему Новгороду в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.

Так, были эвакуированы 15 школ Нижнего Новгорода, несколько вузов и даже Нижегородский кремль.

Эвакуация проводилась и на территории аэропорта «Нижний Новгород» и на железнодорожных станциях.

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