Экстренные службы Нижегородской области эвакуировали 194 объекта 2 октября

Источник: РИА "Новости"

По его словам, всего экстренными службами было отработано 194 объекта — школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт.

Глеб Никитин отметил, что в общей сложности было задействовано более 2 тыс. сотрудников ГУ МВД по региону и других спецслужб области.

«Благодарю нижегородцев за понимание и терпение, а сотрудников всех экстренных служб, а также владельцев зданий и руководителей учреждений за оперативную и слаженную работу при эвакуации людей», — резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что 2 октября проводились эвакуации административных зданий по всему Нижнему Новгороду в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.

Так, были эвакуированы 15 школ Нижнего Новгорода, несколько вузов и даже Нижегородский кремль.