Экс-председатель омского арбитража не сумела уволить своего заместителя
Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрела ходатайство председателя арбитражного суда Омской области Ирины Сорокиной.
Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрела ходатайство председателя арбитражного суда Омской области Ирины Сорокиной.
Она просила досрочно прекратить полномочия своего заместителя Ивана Солодкевича. Однако к столь радикальным мерам коллегия не стала прибегать, ограничившись предупреждением.
Ранее в прессе упоминался конфликт между Сорокиной и рядом судей во главе с Солодкевичем: те обращались с жалобами на нездоровую обстановку в коллективе и плохую организацию работы. В 2015 году в суде проходила проверка, однако значимых нарушений она не выявила.
Отметим, 5 сентября у Сорокиной истекли полномочия председателя АС Омской области, сейчас исполняющим обязанности значится Борис Долгалев. Ожидается, что президент подпишет указ о назначении председателем Евгения Поликарпова — уроженца Омска, который работал в областном арбитраже, а затем уехал в Тюмень на должность судьи АС
Также ККС приняла отставки председателя Таврического районного суда Ивана Пунды и судьи Куйбышевского райсуда Владимира Зеновьева. Обязанности председателя Советского райсуда Омска возложены на Елену Панихидникову. Владислава Куминова рекомендовали на пост председателя Колосовского райсуда.
Судье Ленинского райсуда Наталье Вовченко не стали приостанавливать отставку — вопрос отложили. В июле председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил на нее уголовное дело по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом.