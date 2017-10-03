Экс-председатель омского арбитража не сумела уволить своего заместителя

Она просила досрочно прекратить полномочия своего заместителя Ивана Солодкевича. Однако к столь радикальным мерам коллегия не стала прибегать, ограничившись предупреждением.

Ранее в прессе упоминался конфликт между Сорокиной и рядом судей во главе с Солодкевичем: те обращались с жалобами на нездоровую обстановку в коллективе и плохую организацию работы. В 2015 году в суде проходила проверка, однако значимых нарушений она не выявила.

Отметим, 5 сентября у Сорокиной истекли полномочия председателя АС Омской области, сейчас исполняющим обязанности значится Борис Долгалев. Ожидается, что президент подпишет указ о назначении председателем Евгения Поликарпова — уроженца Омска, который работал в областном арбитраже, а затем уехал в Тюмень на должность судьи АС Западно-Сибирского округа.

Также ККС приняла отставки председателя Таврического районного суда Ивана Пунды и судьи Куйбышевского райсуда Владимира Зеновьева. Обязанности председателя Советского райсуда Омска возложены на Елену Панихидникову. Владислава Куминова рекомендовали на пост председателя Колосовского райсуда.