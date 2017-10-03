Чираков официально назначен выборщиком мэра Омска
Бывший руководитель фракции «Единая Россия» в Омском городском Совете Николай Чираков станет членом конкурсной комиссии по выборам мэра Омска.
Бывший руководитель фракции «Единая Россия» в Омском городском Совете Николай Чираков станет членом конкурсной комиссии по выборам мэра Омска.
Подтвердился инсайд «СуперОмска» о том, что новым членом конкурсной комиссии по выборам мэра Омска от губернатора Омской области станет Николай Чираков.
Как рассказали в правительстве Омской области, распоряжение глав региона о назначении было подписано 2 октября. Бывший руководитель фракции «Единая Россия» в Омском городском Совете в новом созыве стал представителем губернатора. Ранее эту должность занимал заместитель главы региона, куратор внутренней политики Владимир Компанейщиков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», документы от кандидатов в мэры Омска в Омском городском Совете будут принимать до 31 октября. В ноябре депутаты выберут нового градоначальника по представлению конкурсной комиссии.