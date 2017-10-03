Чираков официально назначен выборщиком мэра Омска

Подтвердился инсайд «СуперОмска» о том, что новым членом конкурсной комиссии по выборам мэра Омска от губернатора Омской области станет Николай Чираков.

Как рассказали в правительстве Омской области, распоряжение глав региона о назначении было подписано 2 октября. Бывший руководитель фракции «Единая Россия» в Омском городском Совете в новом созыве стал представителем губернатора. Ранее эту должность занимал заместитель главы региона, куратор внутренней политики Владимир Компанейщиков.