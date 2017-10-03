Верховный суд России не стал рассматривать иск в отношении Куйвашева

Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать гражданский иск в отношении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за отзыва апелляционной жалобы истцом. Об этом сообщил представитель истца Иван Волков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С иском о признании выдвижения Евгения Куйвашева незаконным выступил бывший кандидат в губернаторы Игорь Торощин. Однако в ходе судебного заседания выяснилось, что он отозвал апелляционную жалобу на решение Свердловского областного суда. По мнению Ивана Волкова на Игоря Торощина, который является депутатом Госдумы от ЛДПР, оказало давление руководство партии, и вынудили его отказаться от иска.

Сам Иван Волков намерен «идти до конца». Он сообщил, что юристы в Москве считают данное дело «интересным и прецедентным», а состав Верховного суда по его словам «очень озадачился».

Как сообщало ИА REGNUM, с иском о признании регистрации Евгения Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области недействительной выступил 1 сентября 2017 года Иван Волков, а 4 сентября кандидат в губернаторы Игорь Торощин.

Суть исковых требований в том, что были нарушены формальные процедуры выдвижения. Евгений Куйвашев, будучи губернатором, ушёл в отставку 17 апреля 2017 года, после чего был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Официальным постановление законодательного собрания Свердловской области от 06 июня 2017 года выборы назначены на 10 сентября 2017 года и являются очередным. По мнению Ивана Волкова, выборы не могут считаться очередными, так как очерёдность выборов (последние прошли в 2003 году и после этого губернаторы назначались) была прервана и выборы в 2017 году являются досрочными.

Более того, согласно части 5.2 статьи 32 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гражданин России, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному желанию, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.

Исключение составляет тот случай, когда кандидата поддержит президент России. Но учитывая то, что назначение Евгения Куйвашева врио губернатора произошло до официального старта предвыборной кампании, то, по мнению истца, после 10 июня поддержки со стороны президента у Евгения Куйвашева не было.

Учитывая предстоящие 10 сентября выборы, дело рассматривалось в Свердловском областном суде во внеочередном порядке. Суд отклонил иск, сославшись на то, что подобные исковые требования по закону подаются за 10 дней до дня выборов.