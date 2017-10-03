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10:35 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургские депутаты отдали РПЦ два здания

Комиссия екатеринбургской думы по муниципальному имуществу одобрила передачу РПЦ двух объектов по адресу ул. Отдыха 91 и 93.

Объекты входят в комплекс женского Ново-Тихвинского монастыря, но находятся на балансе муниципалитета.

Отметим, процесс передачи имущества не всегда идет так гладко. Сейчас идет судебное разбирательство по поводу передачи РПЦ зданий Свердловского мужского хорового колледжа (Ленина, 13/ Сакко и Ванцетти, 41), Екатеринбургского экономико-технологического колледжа (Декабристов, 58) и Екатеринбургского монтажного колледжа (Декабристов, 83).

По версии епархии, здания изначально были построены как церковные, а значит постановка вопроса о возвращении их церкви обоснована.

В МУГИСО изначально заявляли, что эта недвижимость не является объектом религиозного значения, кроме того, существует запрет на создание и ведение деятельности религиозных организаций в государственных образовательных учреждениях.

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону областного правительства, однако епархия сейчас пытается оспорить это решение.

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