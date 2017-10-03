Екатеринбургские депутаты отдали РПЦ два здания
Комиссия екатеринбургской думы по муниципальному имуществу одобрила передачу РПЦ двух объектов по адресу ул. Отдыха 91 и 93.
Комиссия екатеринбургской думы по муниципальному имуществу одобрила передачу РПЦ двух объектов по адресу ул. Отдыха 91 и 93.
Объекты входят в комплекс женского
Отметим, процесс передачи имущества не всегда идет так гладко. Сейчас идет судебное разбирательство по поводу передачи РПЦ зданий Свердловского мужского хорового колледжа (Ленина, 13/ Сакко и Ванцетти, 41), Екатеринбургского
По версии епархии, здания изначально были построены как церковные, а значит постановка вопроса о возвращении их церкви обоснована.
В МУГИСО изначально заявляли, что эта недвижимость не является объектом религиозного значения, кроме того, существует запрет на создание и ведение деятельности религиозных организаций в государственных образовательных учреждениях.
Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону областного правительства, однако епархия сейчас пытается оспорить это решение.