Назаров встретился в Омске с заместителем министра ГО и ЧС Кададовым
Федеральный чиновник примет участие в торжествах к 85-летию гражданской обороны России.
Федеральный чиновник примет участие в торжествах к 85-летию гражданской обороны России.
Сегодня, 3 октября, в Омск прилетел заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Кададов.
Он успел встретиться с губернатором Виктором Назаровым и обсудить перспективу создания добровольной пожарной дружины. Кроме того 21 пожарный пост будет создан в селах Омской области.
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Также сообщается, что Сергей Кададов думает поучаствовать в праздновании 85-й годовщины со дня образования гражданской обороны России.
Однако реальной причиной визита может стать представление личному составу управления МЧС нового руководителя. Прежний главный спасатель Омской области Владимир Корбут, напомним, стал спикером Горсовета Омска.