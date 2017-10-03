Назаров встретился в Омске с заместителем министра ГО и ЧС Кададовым

Сегодня, 3 октября, в Омск прилетел заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Кададов.

Он успел встретиться с губернатором Виктором Назаровым и обсудить перспективу создания добровольной пожарной дружины. Кроме того 21 пожарный пост будет создан в селах Омской области.

Известно, что генерал-майор внутренней службы проведет в Омске три дня. Он планирует посетить учебный центр противопожарной службы, специализированную пожарно-спасательную часть, а также центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Также сообщается, что Сергей Кададов думает поучаствовать в праздновании 85-й годовщины со дня образования гражданской обороны России.