Дела бывших высокопоставленных чиновников Приднестровья дошли до суда

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Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Вячеслав Брынзарь.

В частности, в тираспольский суд передано уголовное дело в отношении бывшего председателя Таможенного комитета Юрия Гервазюка. Его рассмотрение находится на финальной стадии и в ближайшее время будет вынесен приговор. Дело против Гервазюка, связано с должностными составами и пособничеством в уклонении от уплаты налогов по заводу «Биохим», кроме того, это ещё вопросы дачи взятки. В судебном производстве находится уголовное дело на ещё одного из бывших руководителей органов Таможенного комитета — Сергея Манталуцу, который обвиняется в контрабанде различных товаров.

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«В составе организованной группы он организовал схему по контрабандному завозу на территорию Приднестровья различных товаров. Он был одним из звеньев этой группы, куда входил и г-н Кузьмичёв, и другие сотрудники ГТК. Кузьмичёв объявлен в розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Вячеслав Брынзарь.

В суде находятся и дела в отношении бывшего председателя ПРБ Эдуарда Косовского и его заместителя Александра Лянки. Суду предстоит определить степень участия в создании валютного кризиса 2016 г., который, по мнению следствия, носил искусственный характер.

«Была создана такая схема, когда приближённые к власти люди, бизнесмены имели возможность приобретения валюты. Для тех, кто не был приближен, создали искусственную схему, по которой они не могли приобретать эту валюту, следовательно, не могли вести свою хозяйственную деятельность», — отметил глава Следственного комитета.

Больше всего претензий у правоохранительных органов к бывшему президенту Шевчуку, против которого заведено шесть уголовных дел. Он обвиняется коррупции, контрабанде, подкупе, злоупотреблении служебными полномочиями, хищении государственных денег в особо крупных размерах и незаконном удержании зарплат и пенсий.