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10:24 (мск), источник: Интерфакс

В Каталонии объявлена забастовка из-за применения насилия в ходе референдума

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — В Каталонии сегодня пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье, сообщает «Би-би-си».

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Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других государственных общественных учреждений региона. Тем временем в твиттере уже появились сообщения о том, что каталонцы уже вышли на улицы и дороги, перекрыв движение.

Накануне футбольный клуб «Барселона» объявил, что также примет участие во всеобщей забастовке во вторник.

То, что мы видели в нашей стране вчера (в воскресенье, 1 октября — ИФ) — неприемлемо. Мы, каталонцы, заслужили право на то, чтобы быть услышанными. Завтра мы присоединимся к забастовке.
Хосеп Бартомеу
Президент клуба
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Ранее сообщалось, что к проведению в автономии всеобщей забастовки во вторник призвали руководители более чем 40 общественных организаций и профсоюзов Каталонии. Власти Каталонии также сообщили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена в регион не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Александр Борбоев
А, сколько на ПМЖ в Каталонии россиян ?
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