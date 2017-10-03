В Каталонии объявлена забастовка из-за применения насилия в ходе референдума

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Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других государственных общественных учреждений региона. Тем временем в твиттере уже появились сообщения о том, что каталонцы уже вышли на улицы и дороги, перекрыв движение.

Накануне футбольный клуб «Барселона» объявил, что также примет участие во всеобщей забастовке во вторник.

То, что мы видели в нашей стране вчера (в воскресенье, 1 октября — ИФ) — неприемлемо. Мы, каталонцы, заслужили право на то, чтобы быть услышанными. Завтра мы присоединимся к забастовке. Хосеп Бартомеу Президент клуба

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Ранее сообщалось, что к проведению в автономии всеобщей забастовки во вторник призвали руководители более чем 40 общественных организаций и профсоюзов Каталонии. Власти Каталонии также сообщили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена в регион не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.