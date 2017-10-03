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11:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае новейшие Су-34 слетали в стратосферу

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 одной из авиачастей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме, сообщила пресс-служба ВВО.

Пилоты Су-34 отработали элементы высшего пилотажа и воздушного боя.

Недавно истребители-бомбардировщики участвовали в масштабном учении авиации, в ходе которого совершили бомбометание по групповым наземным целям, имитирующим боевую технику условного противника на специализированном полигоне в Хабаровском крае.

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