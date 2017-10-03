В Хабаровском крае новейшие Су-34 слетали в стратосферу
Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 одной из авиачастей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме, сообщила пресс-служба ВВО.
Пилоты Су-34 отработали элементы высшего пилотажа и воздушного боя.
Недавно истребители-бомбардировщики участвовали в масштабном учении авиации, в ходе которого совершили бомбометание по групповым наземным целям, имитирующим боевую технику условного противника на специализированном полигоне в Хабаровском крае.