Принцесса Таиланда побывала в сочинском образовательном центре
Принцесса королевства Таиланд Маха Сириндхорн прибыла в Сочи с визитом, чтобы посетить образовательный центр «Сириус».
Принцесса королевства Таиланд Маха Сириндхорн прибыла в Сочи с визитом, чтобы посетить образовательный центр «Сириус».
Представитель династии Чакри уделяет особое внимание образовательным проектам на родине и посещает другие страны, в том числе с целью изучения передового опыта в области образования.
Для высокопоставленной гостьи провели экскурсию по образовательному центру «Сириус», показали Парк науки и искусства «Сириус», а также спортивные объекты «Шайба» и «Льдинка». Принцессу интересовало, есть ли в «Сириусе» междисциплинарные программы, а также как сопровождают выпускников образовательного центра.
Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала, как в «Сириусе» реализуются подобные программы, а также озвучила несколько способов поддержки самых одаренных выпускников, которые получают предложения от ведущих вузов,