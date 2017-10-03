Принцесса Таиланда побывала в сочинском образовательном центре

Представитель династии Чакри уделяет особое внимание образовательным проектам на родине и посещает другие страны, в том числе с целью изучения передового опыта в области образования.

Для высокопоставленной гостьи провели экскурсию по образовательному центру «Сириус», показали Парк науки и искусства «Сириус», а также спортивные объекты «Шайба» и «Льдинка». Принцессу интересовало, есть ли в «Сириусе» междисциплинарные программы, а также как сопровождают выпускников образовательного центра.