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10:38 (мск), источник: Вести Сочи

Принцесса Таиланда побывала в сочинском образовательном центре

Принцесса королевства Таиланд Маха Сириндхорн прибыла в Сочи с визитом, чтобы посетить образовательный центр «Сириус».

Представитель династии Чакри уделяет особое внимание образовательным проектам на родине и посещает другие страны, в том числе с целью изучения передового опыта в области образования.

Для высокопоставленной гостьи провели экскурсию по образовательному центру «Сириус», показали Парк науки и искусства «Сириус», а также спортивные объекты «Шайба» и «Льдинка». Принцессу интересовало, есть ли в «Сириусе» междисциплинарные программы, а также как сопровождают выпускников образовательного центра.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала, как в «Сириусе» реализуются подобные программы, а также озвучила несколько способов поддержки самых одаренных выпускников, которые получают предложения от ведущих вузов, научно-технологических предприятий, спортивных команд и творческих коллективов.

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