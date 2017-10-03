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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Васильева прокомментировала информацию о плагиате в диссертации Мединского

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Два диссертационных совета уже приняли положительное решение в отношении работы главы Минкультуры Владимира Мединского — в диссертации нет плагиата; президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотрит этот вопрос через 2−3 недели, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева в интервью РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Через 2−3 недели это будет рассматриваться. Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух (диссертационных) советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну, а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — сказала Васильева.

В понедельник экспертный совет ВАК на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, сообщили в пресс-службе Минкультуры. В то же время в ведомстве отметили, что это решение промежуточное, поскольку «последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования». Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.

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Ранее участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, утверждая, что его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.еков» не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра по существу ввиду отсутствия плагиата. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет, который согласился с решением присудить ему степень доктора исторических наук.

Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Анатолий Лысенко-Шариков
Все остальные диссертации полны научной ценностью!
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