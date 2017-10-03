Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Не для простых смертных: почему в Средние века запрещали завтрак
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
20В Мексике произошло мощное землетрясение
11:09 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное вскрытие асфальта

Депутаты Воронежской областной думы увеличили штраф за самовольное вскрытие и некачественное восстановление дорожного покрытия, говорится в сообщении заксобрания.

Источник: РИА Новости

Региональный парламент внес изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области». Документ ужесточает административную ответственность за самовольное вскрытие дорожного покрытия, а также за некачественное или несвоевременное его восстановление.

«В частности, гражданам это теперь грозит штрафом от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей, и юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как отметил председатель воронежской областной думы Владимир Нетёсов, ужесточение ответственности вызвано тем, что существующие штрафы не соответствовали основной цели административного наказания, а именно — предупреждению совершения новых правонарушений. Только за первое полугодие 2017 года в административные комиссии поступило более 50 материалов по фактам самовольного вскрытия дорожного покрытия, а также некачественного или несвоевременного его восстановления. В 2016 году было рассмотрено 52 таких дела.

По словам Нетёсова, депутаты регулярно получали предложения об ужесточении административной ответственности от органов местного самоуправления, поскольку отдельным нарушителям выгоднее было оплатить штраф, чем исполнять требования.

«Для создания устойчивой транспортной системы и формирования комфортной городской среды нужен эффективно действующий механизм административной ответственности. Качественные дороги требуют от нас регулярных и достаточно масштабных вложений, поэтому было принято решение об ужесточении ответственности за самовольное вскрытие, некачественное и несвоевременное восстановление дорожного покрытия», — сказал Нетёсов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное вскрытие асфальта
Воронежская облдума продлила льготы по оплате капремонта для пожилых людей
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь