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11:05 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы Игорь Додон наградил орденом Почета Бориса Эйфмана

В рамках мероприятий, посвященных 40-летию Санкт Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, театр представит сегодня в молдавской столице свою постановку «По ту сторону греха».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил орденом Почета народного артиста России, лауреата Государственной премии России, художественного руководителя Санкт Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

«В знак высокой признательности особых заслуг в развитии хореографического искусства, за вклад в укрепление молдо-российских культурных связей, присвоил господину Борису Эйфману Почетный Орден Республики Молдова (Ordinul de Onoare)», — написал лидер Молдовы на своей страничке в Фэйсбуке.

В рамках мероприятий, посвященных 40-летию Санкт Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, театр представит сегодня в молдавской столице свою постановку «По ту сторону греха».

Спектакль пройдет под альтернативным названием «Братья Карамазовы».

Гастроли коллектива организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Молдова.

Орден Почета — государственная награда Республики Молдова. Вручается за вклад в укрепление государственности, проведение реформ и демократических преобразований, за заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Молдовой и другими странами, за миротворческую, благотворительную и спонсорскую деятельность.

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