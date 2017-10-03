Президент Молдовы Игорь Додон наградил орденом Почета Бориса Эйфмана

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил орденом Почета народного артиста России, лауреата Государственной премии России, художественного руководителя Санкт Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

«В знак высокой признательности особых заслуг в развитии хореографического искусства, за вклад в укрепление молдо-российских культурных связей, присвоил господину Борису Эйфману Почетный Орден Республики Молдова (Ordinul de Onoare)», — написал лидер Молдовы на своей страничке в Фэйсбуке.

В рамках мероприятий, посвященных 40-летию Санкт Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, театр представит сегодня в молдавской столице свою постановку «По ту сторону греха».

Спектакль пройдет под альтернативным названием «Братья Карамазовы».

Гастроли коллектива организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Молдова.