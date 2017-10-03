Лукашенко: помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси

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«Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление — важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда», — заявил глава государства.

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Президент отметил, что вынесенная на совещание тема актуальна тем, что затрагивает интересы практически всех жителей страны, в том числе тех, кто имеет жилье.

«Решение квартирного вопроса — один из основных индикаторов развития общества. Жилье — не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и комфортной обстановке. Самое главное — воспитание детей», — подчеркнул белорусский лидер.

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов насчет того, насколько необходимы и назрели предлагаемые изменения.