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11:04 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси

3 октября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики белорусского государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление — важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда», — заявил глава государства.

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Президент отметил, что вынесенная на совещание тема актуальна тем, что затрагивает интересы практически всех жителей страны, в том числе тех, кто имеет жилье.

«Решение квартирного вопроса — один из основных индикаторов развития общества. Жилье — не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и комфортной обстановке. Самое главное — воспитание детей», — подчеркнул белорусский лидер.

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов насчет того, насколько необходимы и назрели предлагаемые изменения.

«Первый вопрос — зачем, надо ли, настало ли время, что мешает работе старым нормативным правовым актам, которые регулируют эти отношения? Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс и излагать его в новой редакции? Это главный вопрос, на который надо ответить», — сказал Александр Лукашенко.

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