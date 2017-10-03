Сенаторы в камуфляжной форме: Дарига Назарбаева прибыла в Актау

В частности, спецшколу посетили председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева, сенаторы Дархан Калетаев, Тулеубек Мукашев и аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Они прибыли на встречу в камуфляжной форме.

Депутатам продемонстрировали новое коррекционное оборудование, которое школа получила в июне этого года в рамках программы социальных инвестиций «Менің елім». Далее сенаторы должны посетить войсковую часть и паромный комплекс Курык. В рамках программы спецоборудованием и инвентарем для коррекционных кабинетов были оснащены все коррекционные школы области. Программы «Менің елім» нацелена на реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни в регионах. В мае этого года, по этой программе были укомплектованы современным спортивным оборудованием 50 школ Мангистауской области.