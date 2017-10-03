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11:29 (мск), источник: ТАСС

Жуков призвал поторопиться с выбором нового места для ледовой арены в Новосибирске

Глава Олимпийского комитета России отметил, что решение о выборе города, в котором пройдет чемпионат, будет приниматься весной 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков призвал в кратчайшие сроки определиться с выбором новой площадки для строительства ледовой арены, наличие которой увеличит шансы Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Ранее выбранное место не было согласовано Советом депутатов города.

«Если есть какие-то проблемы с этой площадкой, значит есть, насколько мне известно, другое предложение, ближе к тому месту, где мы сейчас находимся, — в сторону аэропорта. В любом случае нужно как можно быстрее определиться с местом строительства, потому что не так много времени остается до молодежного чемпионата мира», — сообщил журналистам во вторник в Новосибирске Жуков.

Он отметил, что решение о выборе города, в котором пройдет чемпионат, будет приниматься весной 2018 года.

На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил журналистам, что новое место для строительства арены будет определено в течение двух месяцев. Необходимо, по данным властей, 35 тыс. кв. метров.

Ранее арену на 12 тыс. человек планировалось построить в районе берега реки Обь, а в окрестностях объекта разместить девять кварталов с площадками для спорта и прогулок. Горсовет не согласовал проект комплексной застройки. По мнению депутатов, строительство жилых и коммерческих зданий создаст на левом берегу Оби транспортный коллапс.

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